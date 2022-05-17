«Очень важная задача на этот год — новый закон о туризме. Мы весь прошлый год над ним работали вместе с отраслью, туроператорами, профильным комитетом ГД. К сожалению, просто взять закон даже очень успешной туристической страны и переложить его на наши реалии не получается. Мы отовсюду взяли лучшее, все это проанализировали и сформулировали очень передовой закон, который на системной основе поможет нам развивать индустрию туризма. Ключевая задача, которую мы решаем в этом новом законе — более эффективная защита прав туристов и обеспечение сохранности средств туристов. Потому что сегодня одна из важнейших проблем — неэффективно работающая система финансовых гарантий, которая давно устарела. Мы предложили механизм, который поддержан всеми туристическими объединениями, основными выездными туроператорами. Мы надеемся, что в этом году новый закон о туризме будет принят», — сказала она на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

Глава Ростуризма сообщила, что в работе также находится закон об электронной путевке.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят Госдумой. Ключевое условие — бесплатность для туроператоров, для бизнеса. Закон в текущем виде сбалансирован, устраивает и бизнес, и государство. Решает те задачи, которые должен решать — повышение прозрачности сбора информации о продажах туроператоров», — сказала она.

Электронная путевка – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году.

«И еще один очень важный закон — о гостевых домах. Рассчитываем, что в этом году он будет принят, так как это важнейшая история, направленная на повышение прозрачности, качества для туристов и создание условий для бизнеса, который хочет легально работать. Сегодня такой возможности нет, поэтому этот закон все очень ждут», — добавила Догузова.

По данным Ростуризма, в России полулегально работают гостевые дома на 150 тыс. мест. Как считают в ведомстве, принятие законопроекта позволит ввести их в правовое поле и стандартизировать.

По словам Догузовой, еще одно важное направление работы — стандартизация, так как по очень многим направлениям туризма сегодня стандартов не существует либо они устарели. Перед ведомством стоит задача до 2024 года создать или обновить около 65 национальных гостов в туризме. Среди них — стандарты для отелей «все включено» и «ультра все включено».

«Мы для гостиницы каждой категории звездности прописали такие стандарты и четко сформулировали, что должно быть в гостинице, чтобы она имела право повесить такую вывеску. Вплоть до наличия детских комнат, сколько раз в сутки должна проходить анимация и много всего другого — подогреваемые бассейны, питание, рестораны, меню. Эти стандарты на общественном обсуждении, в этом году они должны быть утверждены. И после этого мы вносим изменения в систему классификации и официально там это все закрепляем: хочешь называться «все включено», соответствуй и выполняй все эти условия. Для бизнеса это понятные правила игры, для людей — понятный уровень качества. Это на одном примере, таких историй в работе десятки», — подчеркнула глава Ростуризма.