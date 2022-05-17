«В сезон летних отпусков в связи с тем, что некоторые аэропорты закрыты, это компенсируется прежде всего железнодорожными перевозками и автомобильными. Для этого предпринимаются все необходимые меры. Рост по самому популярному направлению, в Крым, составит 100%, то есть в два раза по количеству перевозки. Мы смотрим по майским, когда в соответствии со спросом РЖД увеличило до 130 пар количество поездов, которые требовались для перевозки граждан. Тем самым мы следим, чтобы не было ажиотажного спроса, когда невозможно купить билеты», — сказал он на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

По словам вице-премьера, это касается и других южных направлений, прежде всего, Краснодарского края, Ростовской области.

«Увеличение прогнозируется на 15% к прошлому году. Всего за летний период в поездах дальнего следования по всем направлениям планируется перевезти порядка 50 млн человек», — добавил он.

Чернышенко отметил, что Ростуризм совместно с Минтрансом и Росавтодором собирают информацию по основным федеральным трассам, чтобы избежать заторов, создать места перехватывающих парковок, избежать плановых ремонтов дорог на период повышенного спроса.

Также, по его словам, на контроле у правительства стоимость оказания услуг на таких трассах.

«То же самое происходит со средствами размещения. Мы в целом по сравнению с прошлым годом в среднем видим увеличение около 6% стоимости средств размещения, что укладывается в параметры, за которыми мы следим. По отдельным регионам есть пиковые значения по майским до 23%, но это по категориям элитного размещения, 5*, и мы считаем, что это допустимо. Но продолжаем за этим следить вместе с местными властями» — подчеркнул вице-премьер.

Росавиация 12 мая в 13-й раз продлила действующий с начала спецоперации на Украине запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 19 мая. Среди закрытых – аэропорты курортов Анапа, Геленджик и Симферополя. Туроператоры отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты, особенно пострадал Крым.