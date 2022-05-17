«За 10 дней майских праздников количество людей, которые останавливались хотя бы на один день в гостиницах, составило почти 2 млн человек. Но есть еще люди, которые не останавливаются в гостиницах, это и другие средства размещения либо однодневные поездки. И таких путешественников еще столько же. Можно говорить, что около 4 млн человек на майские праздники путешествовали по стране», — сказала она на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год.

«С мая по сентябрь, по нашим прогнозам в стран, отдохнут 30-31 млн человек. Это в зависимости от региона от 5 до 30% выше, чем уровень предыдущего года. Но я подчеркну, что речь идет о тех, кто будет хотя бы на одну ночь останавливаться в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно смело умножать на два», — добавила Догузова.

По данным компании МТС, число путешествий по России на майские праздники было таким же, как в аналогичный период прошлого года.