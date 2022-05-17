Поезд следует с остановкой на станции Прохоровка через Курск, где белгородские вагоны будут перецеплены к другому составу, и Воронеж. Время в пути составит 42 часа 15 минут.
Жители Белгородской области впервые после прекращения движения транзитных поездов через Украину получат возможность совершить поездку на курорты Крыма без пересадок.
Пассажирский поезд "Белгород — Имеретинский курорт" (Адлер) начнёт курсировать с 30 мая. В составе поезда три купейных вагона и четыре плацкартных.
В Белгородской области поезд будет останавливаться на станциях: Прохоровка, Ржава, Кривецкая, Чаплыжное, Губкин, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол, Волоконовка, Валуйки, Алексеевка. Время в пути составит 39 часов 46 минут.
Как сообщалось, Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 19 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине.