Поезд № 676 "Белгород — Симферополь" будет отправляться со станции Белгород 2-3 раза в неделю. В составе поезда шесть вагонов — один купейный и пять плацкартных.

Поезд следует с остановкой на станции Прохоровка через Курск, где белгородские вагоны будут перецеплены к другому составу, и Воронеж. Время в пути составит 42 часа 15 минут.

Жители Белгородской области впервые после прекращения движения транзитных поездов через Украину получат возможность совершить поездку на курорты Крыма без пересадок.

Пассажирский поезд "Белгород — Имеретинский курорт" (Адлер) начнёт курсировать с 30 мая. В составе поезда три купейных вагона и четыре плацкартных.

В Белгородской области поезд будет останавливаться на станциях: Прохоровка, Ржава, Кривецкая, Чаплыжное, Губкин, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол, Волоконовка, Валуйки, Алексеевка. Время в пути составит 39 часов 46 минут.

Как сообщалось, Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 19 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине.