«Тут есть еще важный социально-экономический эффект. У нас количество детских лагерей в последние годы уменьшается и программа детского кешбэка помогает переломить этот негативный тренд по закрытию детских лагерей в стране», — сказала она на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

Новый этап программы детского кешбэка стартовал в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

Как отметила Догузова, с момента старта продаж россияне приобрели 360 тыс. путевок по программе детского кешбэка. Возврат родителям на банковские карты составил 5,3 млрд рублей.

«С прошлого года рост достаточно существенный, тогда на детский кешбэк ушло 4,1 млрд рублей. И мы рассчитываем, что до конца лета программой воспользуются еще не менее 100 тыс. детей. Родителям акция очень нравится, у нас был огромный запрос на реализацию этой программы. Помимо очевидного эффекта, связанного с повышением доступности детского отдыха, родители, у которых нет льгот и которые на коммерческой основе покупают туры для своих детей, могут воспользоваться этой мерой поддержки и доступно отправить детей на отдых», — пояснила глава Ростуризма.

В рамках программы детского кешбэка родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря и вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой «Мир».

Всего из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей.