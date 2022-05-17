«Одними из самых первых мер поддержки были меры поддержки для туристической отрасли, которая в первую очередь была подвержена влиянию санкций. Правительством были оперативно приняты меры в условиях санкционного давления для стабилизации экономики индустрии туризма, ее развития. За последние недели правительством дополнительно было направлено 22,97 млрд рублей», — сказал он на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

Как отметил Чернышенко, средства были выделены на «революционные меры поддержки» — нулевую ставку НДС для гостиниц и субсидирование процентной ставки.

«К запланированным ранее 5,3 млрд рублей мы добавляем еще 2 млрд рублей на поддержку субсидирования процентной ставки. Независимо от того, какую ставку рефинансирования будет устанавливать Центробанк, чтобы регулировать инфляцию, проекты, которые поддерживает Ростуризм, будут иметь понятный горизонт планирования для наших инвесторов», — пояснил он.

Зампред правительства добавил, что еще 4 млрд рублей было направлено регионам на создание быстровозводимых модульных отелей. «Спрос на эту услугу растет, и мы ее будем расширять. В этом году наши туристы за счет этой меры поддержки получат не менее 2,5 тыс. гостиничных номеров, в которых отдохнут не менее 100 тыс. человек», — заключил он.