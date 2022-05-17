«Планируем во второй половине лета объявить окно продаж, возможность поездки будет с 1 октября», — сказала она на презентации итогов реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год.

Догузова добавила, что программа пользуется огромной популярностью. В 2021 году ей воспользовались 1,7 млн человек, которые приобрели туров на 34 млрд рублей, в 2022 — с начала года — 2,4 млн. До конца года, как ожидается, число путешественников вырастет до 3,5 млн.

По словам главы Ростуризма, кешбэк повышает доступность отдыха в регионах, в том числе, благодаря акции выросла популярность круизных туров.

«За два года регионы получат от программы около 200 млрд прямого и косвенного мультипликативного эффекта в свои экономики. Лидеры по спросу — Краснодарский край, Москва и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Ставрополье», — добавила она.

Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. В рамках акции можно было купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы по России с кешбэком 20%, но не более 20 тыс. рублей.