«В 2021 году программой субсидирования внутренних турпоездок воспользовались 26 тыс. человек, в 2022 году ждем не менее 30 тысяч», — сказал он на презентации итогов реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год.

Правительство в 2021 году запустило программу субсидирования чартеров в регионы России, в ее рамках туроператорам компенсируют 50% стоимости фрахта самолетов. Как заявляли в Ростуризме, программа позволяет снизить стоимость отдыха для туристов в 1,5-2 раза за счет удешевления перевозки и формирования пакетных туров. Туроператоры в 2021-2022 году запустили чартерные программы в Бурятию, Калининградскую, Тюменскую, Мурманскую области, на Алтай, в Татарстан и другие регионы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, говоря о программе субсидирования чартеров, подчеркнула, что ни в одной стране мира правительства не субсидируют внутренние чартерные рейсы. Подобные программы действуют только для въездного туризма.

Чернышенко также напомнил, что 1,7 млн российских туристов поучаствовали в программе кешбэка в 2021 году, в 2022 ожидается 3,5 млн.

Программа позволяет приобрести туры по России со скидкой 20%, но не более 20 тысяч рублей.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в апреле 2021 года. Он состоит из трех больших блоков. Первый посвящен развитию туристической инфраструктуры, второй — повышению ценовой доступности отдыха, третий — работе над правовым регулированием, стандартизаций в туризме и обеспечению кадрового потенциала в отрасли. Программы субсидирования чартерных рейсов, кешбэка на путешествия по России, кешбэка на путевки в детские лагеря и другие реализуются в рамках блока проекта, направленного на повышение доступности отдыха.