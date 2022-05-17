Подводя итоги первого года действия национального проекта, Чернышенко подчеркнул, что в 2021 году в его рамках на создание инфраструктуры и повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 млрд рублей, в этом году запланировано 52,8 млрд.

«Число внутренних турпоездок в 2021 году по плану должно было составить 52,2 млн, а фактически достигло 56,5 млн поездок, это на 4,3 млн больше, чем по плану. В этом году ставим цель обеспечить показатель 61,2 млн. Мы видим, что количество путешествий внутри страны уже превысило до 11,6 млн человек за три месяца», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году регионы страны посетили более 5 млн иностранных туристов.

Занятость в туристической индустрии, по его словам, также выросла в 2022 году. В 2020 году она составила 1,7 млн, в 2021 — 2,2 млн, в 2022 — 2,3 млн.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в апреле 2021 года. Он состоит из трех больших блоков. Первый посвящен развитию туристической инфраструктуры, второй — повышению ценовой доступности отдыха, третий — работе над правовым регулированием, стандартизаций в туризме и обеспечению кадрового потенциала в отрасли. Программы субсидирования чартерных рейсов, кешбэка на путешествия по России, кешбэка на путевки в детские лагеря и другие реализуются в рамках блока проекта, направленного на повышение доступности отдыха.