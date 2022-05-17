Хедлайнер фестиваля — оркестр и хор musicAeterna под управлением Курентзиса — исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского, а на закрытии фестиваля примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia comoedia ("Мистерия на конец времени") Карла Орфа.

Гостей фестиваля ждут симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Также в программе фестиваля — серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, в том числе две мировые премьеры.

В рамках образовательной программы Курентзис проведет мастер-класс с симфоническим оркестром для молодых дирижеров. Участники фестиваля будут заниматься со студентами творческих вузов.

Кроме того, впервые будут организованы мастер-классы для учителей детских музыкальных школ.

Международный Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года в Перми для поддержания и развития традиций импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.

За все время проведения фестиваль стал одним из значимых ежегодных событий не только в Пермском крае, но и за его пределами.