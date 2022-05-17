"Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы", — заявил губернатор в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России — Петербург".

13 мая губернатор направил руководителю Роспотребнадзора, главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой обращение, в котором предложил отменить в городе масочный режим. В случае получения положительного ответа требование носить маски будет отменено, заверили в тот же день в городской администрации.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается. В среднем на прошлой неделе фиксировалось 325 случаев в день, на предыдущей неделе — 348 человек.