Приказ об изъятии земель за подписью руководителя Росавиации от 11 мая 2022 года опубликован на сайте ведомства.

"Ространсмодернизации", являющейся государственным заказчиком реконструкции объектов аэропортового комплекса, необходимо осуществить мероприятия по изъятию земельных участков: прекратить права аренды и возместить убытки, в том числе, выступать покупателем при заключении соответствующих соглашений, говорится в документе.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Аэропорт Геленджик" завершил строительство нового аэровокзального комплекса. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Площадь терминала — порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час.

Сообщалось также, что в ближайшие годы в его развитие планируется доинвестировать еще 2 млрд рублей. Однако, куда конкретно пойдут средства, не уточнялось.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

По данным ЕГРЮЛ на 16 мая, крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ. Бизнесмену Таймуразу Боллоеву принадлежит 44,5%, еще 5% у банка "Россия".

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 1,04 млн человек и стал рекордным за всё время его работы (аэропорт был введен в эксплуатацию летом 2010 года, до 2018 года, пока аэропорт входил в "Базэл Аэро", пассажиропоток не превышал 304 тыс. человек в год — ИФ). В сравнении с "доковидным" 2019 годом показатель вырос втрое, в сравнении с 2020 годом — увеличился в 2,2 раза. В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "ЮТэйр". Самыми востребованными направлениями полетов у пассажиров аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.