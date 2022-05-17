"Ространсмодернизации", являющейся государственным заказчиком реконструкции объектов аэропортового комплекса, необходимо осуществить мероприятия по изъятию земельных участков: прекратить права аренды и возместить убытки, в том числе, выступать покупателем при заключении соответствующих соглашений, говорится в документе.
Как сообщалось, в конце прошлого года "Аэропорт Геленджик" завершил строительство нового аэровокзального комплекса. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Площадь терминала — порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час.
Сообщалось также, что в ближайшие годы в его развитие планируется доинвестировать еще 2 млрд рублей. Однако, куда конкретно пойдут средства, не уточнялось.
Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.
По данным ЕГРЮЛ на 16 мая, крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ. Бизнесмену Таймуразу Боллоеву принадлежит 44,5%, еще 5% у банка "Россия".
Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 1,04 млн человек и стал рекордным за всё время его работы (аэропорт был введен в эксплуатацию летом 2010 года, до 2018 года, пока аэропорт входил в "Базэл Аэро", пассажиропоток не превышал 304 тыс. человек в год — ИФ). В сравнении с "доковидным" 2019 годом показатель вырос втрое, в сравнении с 2020 годом — увеличился в 2,2 раза. В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "ЮТэйр". Самыми востребованными направлениями полетов у пассажиров аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.