"Мероприятия пройдут в пяти музеях с постоянной экспозицией, трех выставочных залах и центре детского досуга "Сказка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция пройдет на острове с 16:00 до 22:00.

Программа этого года отличается от предыдущих, расширена музейная часть праздника: подготовлены лекции от хранителей фондов, показ короткометражных фильмов, экскурсия по реставрационным мастерским, специальные атмосферные экскурсии, концертно-развлекательная программа на "Ленивом Торжке".

В этот вечер на острове также запланированы уличные мероприятия: мастер-классы от ремесленников, анимация для детей и взрослых, музыкальная программа.

На площадке центра исторической реконструкции "Ленивый Торжок" выступят ВИА "Волга-Волга", архангельский дуэт "Кокора" с авторскими северными песнями под гусли, а в финале состоится огненное шоу театра огня "Дженази".