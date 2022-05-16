Полеты по маршруту Сочи — Грозный — Баку и в обратном направлении будет выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Как сообщалось, ряд крупнейших авиакомпаний РФ в последние месяцы начал регулярные полеты из/в Грозный. В частности, авиакомпании Utair с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также Utair планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью. С 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла новый ежедневный рейс из Грозного в аэропорт Домодедово (Москва).

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 мая запускает регулярные рейсы из Грозного в Москву и обратно, с 10 июня два раза в неделю будут выполняться вылеты в Грозный из Екатеринбурга.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.