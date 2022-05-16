"В условиях западных санкций мы продолжаем рассчитывать на туристов, как на один из драйверов развития Петербурга. Прежде всего, на российских туристов. Растет интерес к посещению нашего города со стороны Индии, Ирана, других стран Азии", — заявил губернатор в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России — Петербург".

Он отметил, что начало мая получилось плодотворным для туристической индустрии Петербурга. "Город не просто открыл сезон, а принял более полумиллиона туристов", — напомнил Беглов.

Губернатор заявил, что туристов в этом году ждет много привлекательных событий: День города, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), праздник выпускников "Алые паруса", 350-лет со дня рождения Петра Первого, Военно-морской парад.

"Задача города — обеспечить эффективную и надежную работу индустрии гостеприимства, создать ее предприятиям максимально комфортные условия", — отметил Беглов.