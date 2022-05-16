"Восхождение в рамках "Эльбрусиады-2022" будет проводиться двумя группами одновременно на обе вершины по классическим маршрутам восхождения на Эльбрус", — говорится в сообщении.

Для участия в восхождения претендентам предстоит пройти строгий отбор по спортивным навыкам и медицинским показаниям.

Программа "Эльбрусиады-2022" рассчитана на несколько дней, она включает три дня акклиматизации, ночевку на высоте и восхождение.

Организатором мероприятия выступает Федерации альпинизма России при поддержке правительства КБР.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в течение всего года.