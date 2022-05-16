Так, в список работ вошли восстановление Дома Полежаевых в Калязине, продолжение работ в областном драматическом театре, драмтеатре в Вышнем Волочке, ремонт музея Александра Пушкина в Берново, флигеля усадьбы Олениных в Торжке, "Дворца пионеров" в Твери.

В текущем году планируется провести реставрационные работы в комплексе Тверского путевого дворца, музее Салтыкова-Щедрина, здании духовного училища на набережной А. Никитина в Твери. За счёт федерального бюджета продолжается ремонт святынь Верхневолжья: Церкви Троицы за Волгой в Твери, колокольне Борисоглебского монастыря, Входоиерусалимском соборе в Торжке и других храмах.

Одним из значимых объектов реставрации стала Аваевская богадельня. Работы здесь уже идут. При реставрации комплекса исторических зданий преимущественно используют материалы и технологии того времени. В настоящее уже восстановлен один фасад богадельни, ведутся работы над вторым. Также отремонтировали фундамент и внутренние стены вместе с цокольным этажом. Сооружены новые опорные колонны, проведена замена межэтажных перекрытий, ведётся ремонт кровли и парадной лестницы. Прорабатываются варианты дальнейшего использования объекта.

Аваевская богадельня — комплекс зданий, построенный в начале 1880-х годов. Местные называют его "Ласточкиным гнездом" из-за башенок на фасаде. После возведения комплекс приобрёл купец Аваев и устроил в нём богадельню — дом престарелых.