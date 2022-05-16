Там сообщается, что полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Новый рейс будет ночным: вылет запланирован в 23:20, прилет в Анталью в 5:55 утра.

Стоимость авиабилетов начинается от 16,7 тыс. рублей с человека по тарифу без багажа, с багажом – от 19,4 тыс. рублей в одну сторону. Билет "туда-обратно" можно купить за 34,5 тыс. рублей.

"Аэрофлот" возобновил рейсы в Анталью и Стамбул 6 мая, полеты выполняются дважды в день. Ранее компания объявила об увеличении с 27 мая частоты полетов в Стамбул и Анталью до трех раз в день.

В начале марта "Аэрофлот" отменил почти все международные рейсы. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались в связи с введением санкций Запада против РФ.

В апреле Евросоюз чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. После этого "Аэрофлот" запустил несколько зарубежных рейсов с использованием A330: восемь таких самолетов используются компанией по договорам финансового лизинга.