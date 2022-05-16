В январе-апреле 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 505,552 тыс. человек, за 4 месяца 2019 года — 542,549 тыс. человек. Таким образом, в текущем году этот показатель вырос на 14% относительно 2021 года, а к январю-апрелю 2019 года — на 6,2%.

В апреле 2022 года аэропорт обслужил 142,2 тыс. человек, что на 0,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 2,3% ниже, чем в апреле 2019 года. Основная причина снижения относительно допандемийных показателей — сокращение в 1,6 раза, до 4,598 тыс. человек пассажиропотока на международных линиях.