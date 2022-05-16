С 27 мая открывается регулярный ежедневный рейс из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Грозный. С 10 июня два раза в неделю — по понедельникам и пятницам — будут осуществляться полеты в Грозный из Екатеринбурга.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, на данный момент другие авиакомпании полеты по данному маршруту (в Грозный — ИФ) не выполняют.

Как отметил генеральный директор АО "Вайнахавиа" Альви Шахгириев, слова которого приводятся в сообщении, аэропорт города Грозный "планомерно идет к цели стать лидером по пассажирским авиаперевозкам на Северном Кавказе".

"В перспективе — с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы — мы хотим достигнуть этих показателей по всему Югу России", — уточнил Шахгириев.

Как сообщалось, ряд крупнейших авиакомпаний РФ в последние месяцы открыли регулярные полеты в Грозный. В частности, авиакомпании "ЮТэйр" с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью. Кроме того, с 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла ежедневный рейс из "Домодедово" в Грозный.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.