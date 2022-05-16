Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию Booking.com.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 31 января оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 24 ноября 2021 года отклонил иск Booking.com к ФАС РФ.

В конце августа 2021 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к Федеральной антимонопольной службе России о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен. 11 ноября апелляция оставила решение в силе. 3 марта 2022 года отказ поддержал и кассационный суд.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), впоследствии обязала сервис выплатить штраф в размере 1,3 млрд рублей.