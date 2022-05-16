В пятницу МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Великобританию. Как заявили в ведомстве, в последнее время оно получает многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. МИД пообещал принять аналогичные меры в отношении англичан.

"Визовая и иммиграционная служба Великобритании продолжает рассматривать заявления на все типы виз. Но ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного. Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", — говорится в сообщении британского дипломатического ведомства.

Также сообщается, что со марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service).

Как напоминают в посольстве, заявление на визу можно подать за 3 месяца до даты поездки. На учебные не краткосрочные визы – за 6 месяцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что так как Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками, оплата такими картами невозможна, и это не связано с решениями британского правительства.

"Ни визовая и иммиграционная служба Великобритании, ни посольство Великобритании в Москве не предоставляют онлайн/оффлайн консультации по отдельным визовым заявлениям. Пожалуйста, остерегайтесь мошенничества", — подчеркивают британские дипломаты.