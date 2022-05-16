"Big Data МТС проанализировала туристические потоки в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года, сравнив с аналогичным периодом прошлого года. Общее число туристов, уехавших за границу на майские праздники, выросло на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самыми популярными направлениями стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Абхазия и ОАЭ. Кратно выросло число российских туристов в Турции (в девять раз), Таиланде (в 4,5 раза), Таджикистане (в три раза), Узбекистане и Израиле (в 2,5 раза), Грузии (в два раза)", — сообщает компания.

В 2021 году на майские праздники авиасообщение с Турцией было закрыто из-за вспышки коронавируса, а Таиланд не принимал иностранных туристов.

Число поездок по России на майские праздники, по данным МТС, осталось на уровне прошлого года.

"В пятерку самых популярных регионов вошли Москва, Владимир, Тверь, Тула и Краснодар. Самый заметный рост турпотока показала Республика Дагестан: количество гостей региона выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Также увеличился турпоток в Томскую область (+30%), Якутию (+29%), Красноярский край (+24%) и Смоленскую область (+20%)", — отмечает компания.

По ее данным, сократилось количество туристов в Калининградской (–21%), Брянской (–18%), Белгородской областях (–14%), Республике Коми (–11%), Свердловской области (–10%) и Забайкальском крае (–10%).