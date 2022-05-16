По данным судебной картотеки, РЖД обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением к Siemens о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техобслуживании и ремонте высокоскоростных поездов ("Сапсан" — ИФ), заключенного в 2007 г. и обязании Siemens исполнять договоренности.

Одновременно РЖД подали заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи им для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения этого договора.

В обоснование заявления РЖД, сослались на то, что Siemens зарегистрирован на территории Германия и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и принятия решения об удовлетворении судом исковых требований РЖД возврат имущества будет невозможен.

Кроме того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по другому обращению РЖД, постановил передать им оборудование Siemens Mobility на железнодорожной станции Лужская в Ленинградской области.

РЖД обратились в суд с иском о признании недействительным одностороннего расторжения Siemens договора от 2014 г. на техремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская и обязании Siemens исполнять свои обязательства.

На прошлой неделе Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".