"Мы продолжает линию популяризации Зеленоградска как приморского курорта комфортного не только для людей, но и для любимых всеми кошек. На это раз на Курортном проспекте мы установили, можно сказать, гигантскую когтеточку для хвостатых, которым она тут же приглянулась и была ими с удовольствием опробована", — сказал Крыщенко.

По его словам, конструкция сделана из нескольких стволов деревьев, наибольшая высота которых составляет порядка 170 см, обмотанных прочными канатами. Каждый ствол венчает полка-лежанка, на которой кошки смогут нежиться на солнце и наблюдать за отдыхающими.

"В ближайшее время такой же арт-объект будет открыт и в сквере "Котофейня", в котором находится "официальная городская столовая" для хвостатых. Конструкция будет аналогично первой когтеточке, но дизайн изменится, как нам кажется, в лучшую сторону. Красоту курорта любят не только отдыхающие, но и кошки", — добавил главный архитектор.

Как сообщалось, в Зеленоградске летом 2018 года была учреждена должность котошефа, которую заняла зоозащитница Светлана Логунова. В ее обязанности входит забота о беспризорных котах курорта. В городе также открыт сквер "Котофейня", в котором создана специальная скульптурная композиция "обедающие коты", которая позволяет всем желающим принять участие в кормлении кошек. Там же установлено несколько красивых домиков для постоянного проживания животных.