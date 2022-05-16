"С сегодняшнего дня мы открываем продажу тура без экскурсий. Нам нужно было самим прокатиться и с туристами прочувствовать эту атмосферу. Будет возможность для тех, кто едет в парк, допустим, послушать тишину, помедитировать. Этот тур называется "прогулочный". Запускаем тариф для индивидуальных туристов, которые любят сами организовывать себе время пребывания в парке, у них будет в распоряжении 6,5 часов", — сказала собеседница агентства.

Изначально сообщалось о том, что тур доступен лишь с экскурсионным сопровождением.

В том числе, по словам Федотовой, туристы сообщили, что хотели бы в рамках тура успеть посетить пещеру "Дружба".

"Это большой маршрут на 15 с лишним километров, так что включить его в экскурсионный тур мы физически не можем, потому что не все смогут за это время туда успеть сходить, покушать и успеть вовремя на поезд", — пояснила собеседница агентства.

Так, в "прогулочный" тур будет входить проезд в поезде и входной билет в парк.

Для взрослых цена тура составляет 1,6 тыс. руб., для пенсионеров Свердловской области — 600 руб. Детский билет до семи лет и билет для школьников до 15 июня будет стоить 600 руб., после этой даты цены на тур повысятся.

Поезда отправляются каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни. Туристы, которые едут на "Орлане", смогут воспользоваться местами отдыха и туалетными комнатами, посетить платные мастер-классы и заказать организованное питание.

Два вагона для туристов разделены на блоки — по два изолированных в каждом. Туристов, которые приобрели тур с экскурсиями, разместят в отдельных блоках. В целом для туристов в вагонах предусмотрено чуть более 120 мест.

"Посмотрим, как пойдут запросы, но я предполагаю, что сначала (места для туристов по прогулочной и экскурсионной программам — ИФ) будет примерно в равных пропорциях", — сказала Федотова.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Свердловской области запустили новый эко-маршрут. Туристам предлагается добраться до природного парка (остановка Бажуково) рельсовым автобусом РА-3 "Орлан" сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод, который будет ездить в режиме экспресса до середины октября по выходным и праздничным дням. Из Екатеринбурга поезд будет выезжать утром, возвращаться — вечером. Время в пути составляет чуть более 2,5 часов. Маршрут запущен при участии правительства региона и Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД").

На данный момент попасть в "Оленьи ручьи" на "Орлане" можно только в рамках турпакета. По турпакету можно отправиться на три маршрута: "По долине река Серга", (протяженность — 6 км), "Карстовый мост" (7 км), "Южная тропа" (5,5 км, будет доступен с 28 мая). Стоимость тура с экскурсией составляет от 2 тыс. 200 рублей для взрослых, 1 тыс. 600 рублей для пенсионеров, школьников и студентов, 1 тыс. 200 для детей до семи лет.

Рельсовый автобус "Орлан" предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. В каждом вагоне поезда есть климатическая установка с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах есть санитарные комнаты. В салоне поезда — мягкие сиденья, багажные полки и информационные табло.

Природный парк "Оленьи ручьи" находится в Свердловской области в 100 км на юго-запад от Екатеринбурга, его площадь составляет 127 кв. км. На территории парка находится более 20 памятников природы, оборудованы пять пешеходных маршрутов от 4 до 18 км.