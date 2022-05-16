"Решениями Витебского, Брестского и Гомельского облисполкомов по предложению органов пограничной службы определены маршруты для посещения иностранцами туристических объектов в пограничной зоне/полосе без предоставления пропуска", — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что иностранным гражданам для беспрепятственного проезда по данным маршрутам к месту отдыха в пограничной зоне или полосе понадобится только паспорт.

"Следование к туробъекту разрешено установленными кратчайшими путями по автодорогам общего назначения, железным дорогам и водным маршрутам", — уточнили в Госпогранкомитете.

При транзите через погранзону разрешается посещать объекты придорожного сервиса.