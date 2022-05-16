В компании отметили, что гуманитарный кризис, вызванный ситуацией на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что "дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's".

В пресс-релизе сообщается, что компания запустила процесс продажи российского бизнеса. Предполагается, что McDonald's продаст весь портфель ресторанов локальному покупателю. При этом эти рестораны больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's. Однако компания планирует сохранить свои торговые марки в РФ.

Как сообщалось, ранее компания объявила, что с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в российских ресторанах, при этом ее офис в РФ продолжит работать в прежнем режиме. Свое решение компания объяснила тем, что на данный момент "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".

В системе McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков — еще около 100 тыс.

Первый McDonald's открылся в России 31 января 1990 года в центре Москвы, на Пушкинской площади. Компания на своем сайте сообщает, что McDonald's в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания. На долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений в индустрии общественного питания.