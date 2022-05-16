"Хотя погода, как говорится, еще не разгулялась, загруженность глэмпингов, кемпингов, отелей, санаториев очень высокая — свыше 90%. Поэтому обращаю внимание нашего информационного блока — с одной стороны, поддержать различными мероприятиями все эти направления, с другой, должна быть чёткая ясность у всех, и гостей, и жителей Подмосковья, где, какие гостиничные, санаторные комплексы находятся", — сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с министрами и главами округов региона.

Он отметил, что также наблюдается повышенный спрос на активный отдых в парках.

На прошлой неделе на встрече с представителями туристического бизнеса губернатор сообщил, что в Подмосковье планируют разработать единый стандарт для глэмпингов, кемпингов и гостиниц.

По данным Ассоциации глэмпингов России, Московская область занимает первое место по их числу. Больше всего мест такого вида размещения в Дмитрове, Рузе и Коломне, Орехово-Зуевском округе. Новые строятся в Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Ступино и Сергиевом Посаде.