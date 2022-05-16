Внутренний пассажиропоток в январе-апреле составил 460 тыс. пассажиров, ещё 22 тыс. обслужено на международных направлениях.

"Наибольший рост числа пассажиров по итогу четырех месяцев отмечается на рейсах в Москву, Новосибирск, Улан-Удэ, Красноярск и Южно-Сахалинск ", — говорится в сообщении.

В апреле авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество рейсов из Владивостока в Москву с двух до трех в день, а "Аврора" увеличила частоту рейсов по маршруту Владивосток-Красноярск с трех до четырех в неделю.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в 2021 году обслужил 1,815 млн пассажиров, что в 1,4 раза больше показателя 2020 года.