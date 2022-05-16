Как напомнили в пресс-службе, в марте Узбекистан и Россия договорились активизировать сотрудничество по линии туризма. На уровне вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и вице-премьера – министра туризма и культурного наследия Узбекистана Азиза Абдухакимова подписан план мероприятий из 20 пунктов, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами.

"В рамках реализации этих договоренностей ведущий туроператор в Узбекистане и Центральной Азии договорился с крупнейшим горным курортом России «Роза Хутор» о специальных условиях по организации летнего отдыха в горах Сочи и на черноморском побережье для туристов из Узбекистана в этом сезоне", — говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора по развитию международных отношений и туризма Сергей Хворостяный рассказал порталу "Интерфакс-Туризм", что за последние три года на курорте отдохнули около 500 гостей из Узбекистана.

"Надеемся, что благодаря новому этапу сотрудничества и развитию отношений с туристическим рынком страны мы сможем принять по меньшей мере в два раза больше туристов из республики", — подчеркнул он.

18 мая в отеле Courtyard by Marriott Tashkent состоится презентация новых туристических продуктов горного курорта для жителей Узбекистана. Затем пройдет пресс-брифинг, посвященный организации летнего отдыха туристов из Узбекистана в России с участием представителей ведущих туркомпаний обеих стран.