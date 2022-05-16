"Сейчас при контроле готовности лагерей мы оцениваем соответствие нашим требованиям. Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты", — сказала она на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи на тему летнего детского отдыха.

Брагина уточнила, что сейчас Роспотребнадзор разрешает в летних лагерях 100% загрузку, но не более проектной вместимости базы отдыха. Отменяется работа в закрытом режиме и требование к одномоментному заезду детей и персонала, снимается запрет выхода/выезда детей за пределы организации, разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

"Проверка персонала перед началом каждой смены на COVID-19 остается только для детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием", — добавила она.

В свою очередь, советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова отметила, что наибольшая нагрузка в детском летнем отдыхе приходится на Московскую, Ленинградскую область, Карелию, Краснодарский край и Крым, который в этом году немного уступит по спросу Кубани.

"Наша задача в этом году – диверсифицировать эти направления и расширить список потенциально интересных регионов для детского отдыха. А также сделать отдых более доступным и в плане цены, и в плане инфраструктуры", — сказала она.

Она напомнила, что в настоящее время действует программа детского кешбэка, которая продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кешбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой "Мир". В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

Всего из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей.