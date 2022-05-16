"Я сегодня узнал на совещании о том, что для компаний иностранных у нас созданы лучшие условия для организации круизного туризма, чем для российских. Ну, это же совсем недопустимо", — сказал Трутнев журналистам в Петропавловске-Камчатском после совещания по вопросу реализации туристических проектов на Камчатке.

Полпред выразил мнение, что, люди, которые такое допускают, "они делают все наоборот по отношению к тому, как должно быть организовано".

"Поэтому мы точно эту ситуацию перевернем. Восстановим здравый смысл. Граждане Российской Федерации, компании, работающие на территории России, должны обладать в Российской Федерации преимущественным правом", — подчеркнул Трутнев.

Рабочая поездка Юрия Трутнева в Камчатский край проходит 16-18 мая. Вице-премьер проверит ход строительства краевой больницы, посетит другие социальные объекты, ознакомится с реализацией инвестиционных проектов в крае. В ходе поездки Трутнев проведет встречи с руководством крупных предприятий края, резидентами ТОР "Камчатка" и свободного порта. Запланирован ряд совещаний. Руководство края намерено доложить о реализации разработки мастер-плана Петропавловска-Камчатского.