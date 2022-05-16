"Казань в майские праздники, согласно статистике, посетили 200 тыс. гостей, это на 50 тыс. больше, чем в прошлом году. Это хороший старт, впереди у нас летние каникулы, золотая осень, событийные мероприятия, которые, надеюсь, нам позволят восполнить провалы локдауна, пандемии по числу туристов", — сказал Метшин.

В свою очередь и.о. директора дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова отметила, что в этом году свои рекордные показатели по посещаемости обновила и смотровая площадка Центра семьи.

"С 1 по 10 мая ее посетили 23 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 20 тыс., несмотря на то, что в прошлом году выходных дней было больше", — подчеркнула Латыпова.

Большой интерес казанцы и гости города также проявляют к паркам, скверам и общественным пространствам Казани, где ежегодно проводится большое количество событийных мероприятий.