"В этом году впервые запускаются чартерные рейсы на Камчатку. С июня текущего года они станут доступны благодаря участию в проекте федерального и камчатских авиаоператоров", — заявил Солодов в понедельник на совещании с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым по вопросу реализации туристических проектов на Камчатке.

Солодов отметил, что чартерные перелеты на Камчатку будут не только из Москвы, но и из ключевых точек Дальнего Востока — Владивостока и Хабаровска.

"Чартеры позволят сократить стоимость перелета и благодаря пакетному туру сделать его более доступным. Для этой цели мы рассчитываем привлечь финансирование в размере порядка 100 миллионов рублей по линии Ростуризма", — сказал губернатор Камчатки.

В свое очередь Трутнев заявил, что надо поменять схему возмещения оплаты чартеров инвесторам.

"Проблема в том, что помощь со стороны Ростуризма приходит слишком поздно. То есть, сначала осуществляется чартер, потом долгие месяцы осуществляется рассмотрение документов. Почему-то к концу года выплачивается компенсация. На мой вопрос "зачем так сделано?", коллеги ответить не смогли. По сути дела, они иммобилизуют средства инвестора, затрудняют работу. Мы в этом обязательно разберемся", — сказал полпред.

Рабочая поездка Трутнева в Камчатский край проходит 16-18 мая. Вице-премьер проверит ход строительства краевой больницы, посетит другие социальные объекты, ознакомится с реализацией инвестиционных проектов в крае.

В ходе поездки Трутнев проведет встречи с руководством крупных предприятий края, резидентами ТОР "Камчатка" и свободного порта. Запланирован ряд совещаний. Руководство края намерено доложить о реализации разработки мастер-плана Петропавловска-Камчатского.