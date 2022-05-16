Чистый убыток Ryanair за год, завершившиеся 31 марта, составил 355 млн евро по сравнению с убытком в размере 1,01 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал показатель на уровне 356,5 млн евро.

Доналоговый убыток за отчетный период составил 560,3 млн евро по сравнению с убытком на уровне 1,1 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла до 4,8 млрд евро с 1,64 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 4,9 млрд евро.

Коэффициент загрузки самолетов в минувшем фингоду составил 82% против 71% годом ранее. Авиаперевозчик ожидает подъема этого показателя до 90% в 2023 фингоду.

Ryanair, тем не менее, предупредила, что процесс восстановления бизнеса по-прежнему подвержен рискам из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" и конфликта на Украине, что негативно сказалось на резервировании билетов в период праздников Рождества и Пасхи. Авиакомпания также добавила, что цены в первом квартале текущего фингода нуждаются в дополнительном субсидировании для того, чтобы сделать их более привлекательными для клиентов.

Компания не предоставила прогноз на текущий фингод, сославшись на неопределенность из-за событий на Украине и вспышек коронавируса. Однако Ryanair ожидает, что ситуация прояснится во втором квартале.