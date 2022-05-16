"Новгородский районный суд приговорил Эдуарда Дмитриева к 2 годам (лишения свободы — ИФ) условно с испытательным сроком в 2 года", — сказала она.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщалось, в ночь на 30 июля 2020 года петербуржец вместе с 51-летним сообщником, предварительно под видом туристов изучив монастырские системы охраны и видеонаблюдения, проникли в одно из помещений обители и выкрали из сейфа более 430 тыс. рублей. Предполагаемым злоумышленникам инкриминировали часть 3 статьи 158 УК (кража).

Расследование дела в отношении сообщника Дмитриева продолжается.

Юрьев монастырь находится у истока реки Волхов из озера Ильмень в окрестностях Великого Новгорода. Первое летописное упоминание о нем относится к XII веку.

В настоящий момент в обители, считающейся жемчужиной древнерусской архитектуры, находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.