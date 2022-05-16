"Я думаю, маршрут будет крайне востребован. В поезде, который отправляется сегодня, два вагона, мы будем ждать расширения состава", — приводятся в сообщении департамента информполитики региона слова замгубернатора Дмитрия Ионина.

Он сообщил, что ежегодно парк посещают 120 тыс. человек.

"Как только станет понятно, насколько комфортно добираться до него таким способом, думаю, турпоток существенно увеличится", — считает Ионин.

Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов в свою очередь сообщил, что "Оленьи ручьи" — это первый и самый маленький природный парк области, при этом он является наиболее обустроенной особо охраняемой природной территорией региона.

"За последние три года в парке за счет средств областного бюджета обустроено семь стоянок и беседок, установлены туалетные модули, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья", — отметил Кузнецов.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Новый эко-маршрут запустили в Свердловской области в прошедшие выходные. Так, туристам предлагается добраться до природного парка (остановка Бажуково) рельсовым автобусом РА-3 "Орлан" сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод, который будет ездить в режиме экспресса до середины октября по выходным и праздничным дням. Из Екатеринбурга поезд будет выезжать утром, возвращаться — вечером. Время в пути составляет чуть более 2,5 часа. Маршрут запущен при участии правительства региона и Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД").

Директор природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин в день запуска нового маршрута сообщил журналистам, что в этом году в парке ежемесячно наблюдали рекордную посещаемость с января по апрель.

"4 тыс. 700 человек — рекорд посещаемости парка в сутки в прошлом году. Пиковые нагрузки — это сентябрь. В этом году у нас рекорд и по январю, и по февралю, и по марту, и по апрелю. В этом году посетителей тысяч 150 будет точно, тем более, люди стремятся к нам. У нас заявки есть на лето от целых детских лагерей из Москвы", — сказал Калинкин.

Попасть в "Оленьи ручьи" на "Орлане" можно только в рамках турпакета, который включает билеты на поезд туда-обратно, билет для входа в парк и экскурсионное сопровождение. Также для гостей эко-маршрута организуют мастер-класс, тема которого озвучивается накануне. В ожидании поезда желающие смогут бесплатно поиграть в бадминтон, фрисби, мяч, а также отдохнуть в мягкой зоне.

В настоящее время по данному турпакету можно отправиться на три маршрута: "По долине река Серга" (протяженность — 6 км), "Карстовый мост" (7 км), "Южная тропа" (5,5 км, будет доступен с 28 мая). Стоимость тура составляет от 2 тыс. 200 рублей для взрослых, 1 тыс. 600 рублей для пенсионеров, школьников и студентов, 1 тыс. 200 для детей до семи лет. За дополнительную плату гости могут приобрести комплексный обед.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Для прогулки по природному парку у туристов будет более шести часов.

Рельсовый автобус "Орлан" предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. В каждом вагоне поезда есть климатическая установка с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах есть санитарные комнаты. В салоне поезда — мягкие сиденья, багажные полки и информационные табло.

Природный парк "Оленьи ручьи" находится в Свердловской области в 100 км на юго-запад от Екатеринбурга, его площадь составляет 127 кв. км. На территории парка находится более 20 памятников природы, оборудованы пять пешеходных маршрутов от 4 до 18 км.