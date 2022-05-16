"Учитывая, что за прошедшие сутки всего выявлено 30 случаев заражения коронавирусом, принимаем решение о снятии всех "ковидных" ограничений", — сказал Старовойт на оперативном совещании областной администрации в понедельник.

При этом он отметил, что в регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу. В закрытых помещениях с большим количеством людей жителям региона рекомендуется использовать маски.

Масочный режим был отменен в Курской области с 28 марта.

Основная часть ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса, была отменена в регионе с 12 марта.