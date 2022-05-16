"В планах — проведение реставрационных работ и организация музейного пространства. Уже началась подготовка необходимой документации", — говорится в сообщении.

В частности, планируется провести реставрацию всех памятников, находящихся на территории усадьбы, и воссоздать утраченные. Это главный дом, флигель, колоннада, ворота, грот и другие объекты.

Работы предполагается провести за счет федеральных средств, выделенных по линии Минкультуры России. В разработке концепции экспозиции будущего музея примут участие эксперты и ведущие специалисты страны.

Усадьба "Знаменское-Раёк" — архитектурный ансамбль и одна из красивейших усадеб России. Она принадлежала генерал-аншефу, герою русско-турецкой войны Федору Глебову. Семья Глебовых-Стрешневых имела тесное родство с царской семьей. Прапрабабушка супруги Ф.И. Глебова, Евдокия Стрешнева, была женой первого русского царя из династии Романовых и является родоначальницей царской династии как мать наследников.

Создателем усадьбы является известный русский архитектор Николай Львов.

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, в ведение которого передана усадьба "Знаменское-Раёк", был создан по инициативе академика Дмитрия Лихачева в 1988 году. В настоящее время это единственный федеральный музей в Тверской области. Ежегодно учреждение посещают порядка 70 тыс. человек.

В состав музея входит 14 исторических зданий, из которых в семи располагаются экспозиционные отделы различной тематики. Это "Новоторжский кремль", "Странноприимный дом" в Новоторжском Борисоглебском монастыре, "Детский культурный центр "Особняк на набережной", "Дом России", "Этнографический центр", "Музейные ряды" и "Гостиница Пожарских".