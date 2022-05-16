"На сегодняшний день полная готовность всех наших лагерей — школьных лагерей, стационарных лагерей", — сказал Кравцов журналистам в понедельник.

"Мы проверили безопасность всех детских лагерей, были проверки Роспотребнадзора, поэтому система оздоровления, система детского отдыха полностью готова и примет всех желающих", — добавил он.

Министр напомнил, что летняя оздоровительная кампания традиционно начинается с 1 июня, но если школа чуть раньше завершила учебный процесс, то она может начаться в конце мая.

"Традиционно, летняя оздоровительная кампания начинается с 1 июня и заканчивается в конце августа", — сказал Кравцов.

Ожидается, что в этом году летним отдыхом будет охвачено около 6 млн детей.