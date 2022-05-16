"В афишу фестиваля, который пройдет до 17 мая, вошли девять спектаклей театров кукол из Балашихи, Барнаула, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога и Ханты-Мансийска", — говорится в сообщении.

В первый день фестиваля, 14 мая, прошел показ трех спектаклей.

На фестивале будет работать семейное жюри, которое и определит лучшие постановки, по мнению детей и взрослых.

Фестиваль "Театр кукол — без границ" — один из старейших российских фестивалей театров кукол, впервые проведенный в мае 1989 года.