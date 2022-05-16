Его победители получат из краевого бюджета более 1 млн 770 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы, сказано в сообщении.

По данным краевого министерства культуры, в конкурсную комиссию поступили заявки из 12 муниципалитетов. Победителями стали Шипуновский и Усть-Пристанский районные краеведческие музеи.

На выделенные средства будет приобретено оборудование для выставочного зала Шипуновского краеведческого музея, что позволит создавать новые сменные выставки по декоративно-прикладному искусству из собственных фондов, а также даст возможность по-новому представлять историко-бытовую коллекцию музея.

В Усть-Пристанском районном краеведческом музее предстоит реконструкция купеческого зала. На рубеже XIX-ХХ веков село Усть-Пристань было одним из крупнейших центров торговли на Алтае. На основе музейных материалов будет реконструирована купеческая лавка. Сотрудники музея подготовят новые экскурсии в обновленной экспозиции, а также планируют провести посетителей по купеческим местам самого села.

Пресс-служба правительства напомнила, что конкурс проводится с целью укрепления материально-технической базы муниципальных музеев Алтайского края с 2019 года. Победители смогут обновить экспозиционно-выставочное пространство музеев, улучшить условия безопасности и сохранности музейных собраний, получить современное фондовое оборудование, а также внедрить инновационные информационные технологии.