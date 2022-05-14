«Так называемое правило 3-G (наличие вакцинации, справки о перенесенной болезни или негативного теста) снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран», — говорится в сообщении.

С 16 апреля в Австрии были отменены многие ковидные ограничения. Так, сертификат вакцинации, маски и тесты не требуются для входа в большинство общественных мест, ресторанов, баров и музее. Также было отменено требование о ношении масок во всех случаях, но они остаются обязательными в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

Прямого авиасообщения с Австрией, как и с большинством других европейских стран, сейчас нет. Добраться до столицы Вены можно с пересадкой в Ереване или Стамбуле. Стоимость билета из Москвы в июне начинается от 45 тыс. рублей.