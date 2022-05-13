"Детей будет больше. По нашим подсчетам, в прошлом году было порядка 70 тысяч, в этом году будет под 100 тысяч человек. Столько детей должно оздоровиться только на курортах Анапы, соответственно, в Краснодарском крае еще больше", — сообщил журналистам мэр города-курорта.

Он отметил, что из-за логистических трудностей некоторые отказываются от отдыха, но пустующие места быстро замещаются заявками из других регионов.

"К сожалению, снятие некоторых детских заявок на оздоровление присутствует из других регионов. Тем не менее глобально это на количество отдохнувших детей на курортах Анапы сказаться не должно", — добавил Швец.