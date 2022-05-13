Все фигуранты получили условные сроки — от 2,5 до 4 лет, говорится в сообщении.

Суд установил, что несколько лет назад Гайрат Дадаев создал и возглавил преступную группу для обворовывания туристов в Петербурге. ОПГ, в которую также входили Шарифджон Додоев, Иван Приходько и Владимир Юрченко, действовала с августа 2019 года по январь 2020 г.

Из материалов дела следует, что соучастники общались между собой в завуалированной форме. Также для конспирации и "в целях следования воровским традициям" они называли друг друга по прозвищам, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, при поступлении дела в суд обвиняемым вменяли п."а" ч.4 ст.158 УК РФ (кража организованной группой). Суд же переквалифицировал их действия по пп."а", "г" ч.2 ст.158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору из одежды, сумки или другой ручной клади).