"По предварительным данным, 12 мая погибший осуществлял восхождение на гору вместе со своим товарищем, со слов которого он сорвался со склона и получил сильные травмы от удара о камни. Тело мужчины было обнаружено на высоте 5300 метров", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Информация о том, что на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался альпинист, поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР в 11:00 пятницы.

К месту происшествия выдвинулись спасатели, которые обнаружили мужчину без признаков жизни. Погибшим оказался гражданин Германии 1971 года рождения.

По данным ГУ МЧС России по КБР, альпинист совершал восхождение, не зарегистрировав свой маршрут в МЧС.