Фестиваль состоится 21 мая в новгородском поселке Тесово-Нетыльский, где в годы Великой Отечественной войны прорывавшаяся из окружения 2-я ударная армия вела ожесточенные бои с оккупантами. В советские годы подвиг красноармейцев был "забыт" официальными историками, в основном, из-за командарма Андрея Власова, перешедшего на сторону врага.

С помощью восстановленной военной техники сталинских времен около 300 реконструкторов с участием жителей Тесово-Нетыльского воссоздадут прорыв 2-й ударной армии сквозь боевые порядки противника. На интерактивных площадках зрителям покажут фронтовой и партизанский быт. С песнями тех лет выступит ансамбль "Ленинградский патефон". Состоятся показ одежды времен войны и презентация новой книги о подвиге Второй ударной.

Часть туристов прибудет на фестиваль на экспрессе c паровозной тягой.

Фестиваль "Забытый подвиг" ежегодно проводится на новгородской земле с 2013 года. Акция реконструкторов стала крупнейшей на Северо-Западе России. За 9 лет на фестивале побывали около 100 тыс. зрителей из различных регионов РФ и зарубежных стран. Проект стал лауреатом премии "Серебряный лучник", победителем нескольких международных и российских конкурсов. Он трижды получал президентские гранты.