В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, врио главы Ярославской области Михаил Евраев, управляющий директор "Вымпела" Евгений Норенко и гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Рыбинский судозавод по соглашению с АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП) изготовит два таких судна. Оба будут приобретены в лизинг.

Согласно материалам ВСРП, контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов. Строительство катамаранов планируется в кооперации с судостроительными предприятиями Иркутска. Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года.

Гендиректор ОСК на церемонии сказал, что катамараны, выпущенные на "Вымпеле", будут эксплуатироваться на Байкале, а в дальнейшем — в Юго-Восточной Азии.

Глава "Вымпела" со своей стороны отметил, что подобных судов в России раньше не выпускали, поэтому сейчас "есть много заинтересантов", желание приобрести катамараны высказали несколько российских регионов.

Источник "Интерфакса" в "Российском речном регистре" сообщал ранее, что новые катамараны заменят в парке ВСРП суда советской постройки типа "Комета" и "Восход" (теплоходы на подводных крыльях), которые курсируют по Байкалу.

Катамараны проекта HSC150B могут эксплуатироваться круглогодично. Габаритная длина такого судна — 38 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение — 93,5 тонны, скорость — 50 км/ч, дальность хода — 700 км, пассажировместимость — 148 человек.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

ВСРП — крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по озеру Байкал и реке Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний "Истлэнд", которая также объединяет авиакомпанию "Ангара" и компании, работающие в сфере туризма, транспорта, строительства.