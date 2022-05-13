"Курорты под управлением "Кавказ.РФ" сохранили турпоток в майские каникулы на уровне прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, свыше 20 тыс. гостей принял курорт "Эльбрус", где туристы в праздничные дни могли покататься на лыжах и сноубордах.

Курорт "Архыз" для майского отдыха выбрали почти 5,5 тыс. гостей, отдавших предпочтение горным походам, джиппингу, катанию на канатных дорогах, прогулкам по конным маршрутам и экотропам.

На курорте "Ведучи" для отдыхающих работали кресельная канатная дорога, гриль-домики, всесезонная трасса для горных лыж и сноуборда, а также круглогодичная горка для катания на тюбах.